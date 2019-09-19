В Пятигорске к 205-летию с рождения Лермонтова подготовили новое издание его произведений

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник Михаила Лермонтова и пятигорское книжное издательство подготовили к 205-летию со дня рождения поэта новое издание, которое включает в себя основные созданные на Кавказе произведения Лермонтова, с иллюстрациями художника Сергея Филенко, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе музея.

"Ровно через месяц исполняется 205 лет со дня рождения великого русского поэта и прозаика, талантливого художника и драматурга Михаила Лермонтова. К этой знаменательной дате Государственный музей-заповедник Лермонтова совместно с пятигорским издательством "Снег" подготовил уникальное издание, которое включает в себя основные кавказские произведения поэта - поэмы "Демон" и "Мцыри", и роман "Герой нашего времени", являющиеся признанными шедеврами русской классической литературы. Особенность книги заключается в иллюстрациях, выполненных художником Сергеем Филенко", - сказал собеседник агентства.

По его словам, многие из этих иллюстраций были представлены на всероссийской выставке, посвященной 200-летию со дня рождения Лермонтова и состоявшейся в Москве в 2014 году. Как рассказали в музее, Филенко - художник кино, родился в 1962 году в Украинской ССР. Он учился во ВГИКе, где в 1989 году защитил диплом по специальности "художник-постановщик художественных фильмов".

"Портреты литературных персонажей - вопрос, может быть, самый сложный и спорный. У каждого из нас свой Печорин и свой Демон. У Филенко - именно портреты, со всеми подробностями лица и его выражением, характеризующим каждого героя так, как понимает его сам художник, постоянно удивляя нас новизной и свежестью восприятия лермонтовских описаний", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в коллекцию графики музея включено более 100 работ Филенко. Некоторые из них находятся в постоянно действующей экспозиции, другие можно увидеть на выставках.

Фестиваль "Лермонтовские сезоны - 2019"

Ко дню рождения поэта в Пятигорске, куда поэт приезжал неоднократно и где произошла стоившая ему жизни дуэль, пройдет 15-18 октября Всероссийский фестиваль поэзии "Лермонтовские сезоны - 2019". В рамках фестиваля состоятся конкурсные прослушивания для чтецов и исполнителей романсов, выставки живописи и фото, экскурсии и литературные встречи, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В середине октября Пятигорск традиционно чествует поэта, чья судьба с городом связана неразрывно: в этом году отмечается 205-й день рождения Михаила Лермонтова. Фестиваль начнется 15 октября со Дня открытых дверей в музее "Домик Лермонтова", где гости праздника узнают много интересных фактов о жизни и творчестве великого поэта. Затем в Лермонтовском сквере состоится традиционное возложение цветов к памятнику поэта. Здесь соберутся литераторы и музыканты, артисты и чтецы, актив творческих объединений региона, сотрудники музеев и библиотек, студенты и школьники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также пройдет экскурсия по Лермонтовским местам и экскурсионный квест "Памятные места Пятигорска в романе Лермонтова "Герой нашего времени".

"На сцене Центральной городской библиотеки им. Максима Горького пройдет торжественная церемония открытия фестиваля-конкурса поэзии "Лермонтовские сезоны". После официальной части в актовом зале состоится круглый стол для руководителей коллективов. 16 октября в Центральной городской библиотеке стартуют конкурсные прослушивания. Запланированы выступления конкурсантов и на следующий день", - отмечается в сообщении.

Горадминистрация сообщает, что творческие состязания будут проходить в следующих номинациях: поэзия, проза, изобразительное искусство и фотография, мультимедиа, романсиада и театрализация. К участию приглашены как профессиональные, так и самодеятельные коллективы, и отдельные исполнители. 18 октября гостей ожидает экскурсия по городам Кавминвод, мастер-классы. Закрытие фестиваля и подведение итогов состоится 17 октября в Центральной городской библиотеке им. Горького.

Впервые фестиваль "Лермонтовские сезоны" состоялся в 2014 году в честь 200-летия со дня рождения писателя и с тех пор стал ежегодным литературным событием.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) - русский поэт и писатель, автор романа "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", стихотворений "Смерть поэта", "Парус" и других. В Пятигорске Лермонтов бывал неоднократно, он пробыл здесь последние месяцы жизни и создал несколько известных стихотворений. В 1841 году убит на дуэли в Пятигорске у подножия горы Машук.