Минздрав ведет переговоры о регистрации в РФ отечественного аналога "Фризиума"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минздрав России совместно с Московским эндокринным заводом обсуждают возможность регистрации в стране отечественного противосудорожного препарата "Фризиум". Об этом в четверг сообщил директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов на круглом столе "Проблемы доступности незарегистрированных в России лекарственных препаратов" в Общественной палате РФ.

"С Московским эндокринным заводом мы провели переговоры о возможности регистрации отечественного аналога ["Фризиума"]. Эта работа ведется", - сказал он.

Романов также добавил, что с Минпромторгом и Московским эндокринным заводом подписано четыре дорожных карты по проведению исследований для дальнейшей регистрации еще четырех отечественных препаратов.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо были закрыты после проверки.

В частности, ранее транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного ребенка-инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией на 600 таблеток не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.