Хабаровские власти сообщили о фактах строительства и продажи жилья на затапливаемых местах

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края отмечают случаи строительства и перепродажи жилья на затапливаемых территориях. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"Есть прецеденты строительства жилья на затапливаемых территориях, перепродажи ранее подтопленного жилья с ремонтом и без - некоторые на этом просто делают бизнес. Кроме того, на части ранее пострадавших от паводка территориях продолжают жить люди. Они получили компенсации за потерю имущества, кто-то - новое жилье или сертификаты, затем восстановили прежний дом, поселились в нем и снова попали в зону паводка. Такие случаи отмечаются в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в муниципальных образованиях", - сказал Литвинчук.

В Хабаровском крае в ряде районов, откуда практически сошла вся вода, идет формирование списков пострадавших от паводка. Всего по региону в такие списки, как ранее в четверг сообщал журналистам Литвинчук, планируется включить около 3 тыс. человек.

Он отметил важность внесения изменений в законодательство, согласно которым затапливаемые участки передавались бы властям в собственность. Это, в частности, поможет исключить случаи строительства нового жилья на них.

Как сообщала пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края после совещания под руководством президента РФ Владимира Путина, региональные власти подготовили предложения по внесению дополнений в Жилищный кодекс РФ. Предлагается изымать для государственных или муниципальных нужд земельный участок, расположенный в зоне затопления, по аналогии с тем, как это делятся с аварийным жильем.

В регионе порядка 55% жилых домов, попадающих в зоны затопления, были признаны непригодными для проживания еще после масштабного наводнения на Амуре 2013 года. Пострадавшие получили социальные выплаты для приобретения нового жилья. Однако прежнее осталось в их собственности. Такая ситуация отмечается в том числе в поселке Корсаково-2 в Хабаровском районе.

Ситуация в Хабаровском крае

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня Амура после сильных дождей, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Общий ущерб приблизился к 1 млрд рублей. В сентябре вода начала спадать, однако подтопленными остаются порядка 89 населенных пунктов.