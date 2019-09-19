В России предложили согласовывать выделение земель с органами охраны объектов культуры

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заксобрание Республики Карелия внесло в Госдуму законопроект об обязательном участии региональных органов по охране объектов культурного наследия в процедуре выделения земельных участков. Текст документ в четверг размещен в думской электронной базе данных.

Законопроектом предлагается обязать согласовывать схему расположения земельного участка с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. При этом отсутствие такого согласования будет считаться основанием для отказа в утверждении схемы.

"Участились случаи, когда земельные участки, формируемые под индивидуальное жилищное, дачное строительство и другие виды использования, в том числе для малообеспеченных социальных групп населения (многодетных, инвалидов), предоставляются в местах расположения объектов культурного наследия (скрытых под землей объектов археологического наследия) или в границах зон охраны объектов культурного наследия, либо на образуемых земельных участках впоследствии выявляются объекты археологического наследия, - отмечают авторы инициативы. - Все это влечет наложение на предоставляемые земельные участки ограничений, которые не позволяют использовать их для испрашиваемых целей".

"Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях исключения случаев предоставления уполномоченными органами местного самоуправления или субъектов РФ гражданам и юридическим лицам земельных участков в местах расположения или в границах зон охраны объектов культурного наследия", - говорится в пояснительной записке к документу.