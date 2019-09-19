Пострадавший в ДТП под Ярославлем ребенок выписан из больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом и грузовиком, которое произошло в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября, выписан из больницы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства Ярославской области.

"Сегодня из областной детской больницы был выписан домой единственный пострадавший в аварии ребенок", - говорится в сообщении.

Мальчик 2012 года рождения получил тупую травму живота, ссадины лица. Как сообщали врачи, после аварии мальчик находился в состоянии средней степени тяжести, его доставили в детскую больницу №3 в Ярославле.

14 сентября на трассе Ярославль - Иваново произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе оба водителя, пострадали 28 человек. В больницы доставили 14 человек, в том числе одного ребенка. Сейчас в больницах региона остаются 12 пострадавших, два человека находятся в реанимации.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").