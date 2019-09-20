В РПЦ озабочены новыми образовательными стандартами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) озабочена тем, что проекты Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного начального и общего образования в разделах, посвященных духовно-нравственной и религиозной культуре, были разработаны без ее участия. Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь Синодального отдела религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Московского патриархата Сергей Платонов.

"Синодальный отдел выступил с заявлением в связи с публикацией Министерством просвещения проектов новых образовательных стандартов для школы. Проект стандарта для начальной школы исключает преподавание Основ православной культуры, также исключается и преподавание других религиозных культур народов России (ислама, буддизма, иудаизма) по выбору родителей школьников. Синодальный отдел отмечает, что это ведет, фактически, к ликвидации успешной практики преподавания религиозных культур в российской школе. В процессе работы над проектом стандарта не были учтены предложения РПЦ и других конфессий", - сообщил он ТАСС.

18 сентября сайт ОРОиК опубликовал заявление по поводу публикации проекта Министерством просвещения РФ новых ФГОС. По мнению представителей церкви, в них из шести, входящих в предмет "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), модулей по выбору оставлены только модули основ светской этики и мировых религиозных культур. "В данном проекте предусматривается преподавание только двух модулей: по основам светской этики и мировых религиозных культур. Таким образом, из ОРКСЭ исключены Основы православной культуры и другие предметы по основам религиозных культур ислама, буддизма, иудаизма", - полагают в Синодальном отделе.

Кроме того, в ОРОиК опасаются, что проект нового ФГОС основной ступени не предусматривает выбора семьей школьника религиозной традиции для преподавания в предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР). "В предметной области ОДНКНР, являющейся в соответствии с документами министерства логическим продолжением ОРКСЭ, преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено. В целом можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях", - отмечается в заявлении.

Предмет ОРКСЭ стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.