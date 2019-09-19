В ФК "Анжи" опровергли причастность задержанного Идрисова к клубу

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Дагестане Махи Идрисов никогда не работал в футбольном клубе "Анжи". Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель пресс-службы клуба Сергей Расулов.

Ранее в четверг в пресс-службе республиканского управления МВД сообщили, что бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.

"Махи Идрисов никогда не был вице-президентом футбольного клуба "Анжи" и не работал в нашем клубе. Других комментариев по этой теме нет", - сказал Расулов.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что у Идрисова "найдено большое количество оружия". По словам собеседника агентства, правоохранители обнаружили у задержанного помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.