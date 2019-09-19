ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел реконструированную центральную площадь Ижевска перед зданием республиканского театра оперы и балета, на которой после работ по благоустройству появился светомузыкальный фонтан.

Президент в четверг посещает Удмуртию с однодневным рабочим визитом, в ходе которого он проведет заседание военно-промышленной комиссии и выступит на Всероссийском форуме оружейников. Прилетев в Ижевск, глава государства отправился на площадь перед зданием Государственного театра оперы и балета Удмуртской республики, где не так давно завершилась реконструкция. Путина сопровождал руководитель Удмуртии Александр Бречалов, глава региона рассказал об этапах реконструкции и планах создания новых объектов.

Площадь долгое время не реконструировалась, и, как отметил глава региона, жители города остались очень довольны результатом. "Красиво", - отметил Путин, осматривая площадь.

Бречалов рассказал, что там, где раньше была заросшая лесополоса, уже сделаны дорожки, в дальнейшем также будет обустроена отдаленная территория. Путин поинтересовался, сколько времени это займет. "В следующем году мы сделаем еще одну часть и эспланаду, а в 2021 большую, почти пятикилометровую набережную <...> Это будет уникальный, красивый очень комплекс", - сообщил руководитель республики.

Светомузыкальные пешеходные фонтаны представляют собой площадку, где струи воды бьют из-под земли. При этом открытого резервуара, где бы скапливалась вода, такие конструкции, в отличие от "классических" фонтанов, не предусматривают.

Благоустройство центральной площади

Как отмечено в информационных материалах к визиту Путина, в минувшем году в Ижевске состоялось рейтинговое голосование по выбору объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах. За благоустройство центральной площади города проголосовали 52,5 тыс. человек из 141,5 тыс, принявших участие в голосовании.

Работы по реконструкции площади, согласно справочным материалам, обошлись в 216,3 млн рублей, из которых 190,9 млн рублей - средства федерального бюджета. Общая площадь благоустройства составила 46 тыс. кв. м.

Проект предусматривал, в числе прочего, строительство светомузыкального фонтана, который оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран, может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы и использоваться как мультиформатная образовательная площадка.

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