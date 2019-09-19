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Путин посетил детский технопарк "Академия "Калашников" в Ижевске

Президент зашел в два класса, где ему рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в рамках мероприятий, посвященных Дню оружейника, выступил в Ижевске на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, после чего приехал в детский технопарк "Академия "Калашников".

Путин зашел в два класса, где ему рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна.

В 2019 году в технопарке запускаются образовательные программы по пяти направлениям - промышленный дизайн, IТ, робототехника, мехатроника и нейролаборатория, в 2020 году - по направлению АЭРО.

Соглашение между правительством Удмуртии, федеральной сетью детских технопарков "Кванториум" и АО "Концерн "Калашников" о создании в Удмуртии детского технопарка было подписано 27 июня 2017 года.

После знакомства с технопарком Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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