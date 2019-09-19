Информационно-аналитический центр Проектного офиса развития Арктики откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Проектный офис развития Арктики (ПОРА) - экспертный центр, работающий как коммуникационная площадка между государственными, общественными и коммерческими организациями, заинтересованными в устойчивом развитии Арктической зоны России - в октябре откроет свое подразделение в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг журналистам сообщил директор новой структуры - информационно-аналитического центра ПОРА - Игорь Павловский.

"На сегодняшний день Санкт-Петербург - это интеллектуальный, промышленный центр, который способен объединить очень многие начинания других регионов и предоставить возможности, компетенции людей для работы в Арктике, и эту нишу нужно осваивать, занимать и развивать. Что касается работы проектного офиса развития Арктики, то мы стартуем в октябре", - сказал Павловский, отметив, что подразделение будет располагаться на Загородном проспекте в историческом центре города.

Планируется, что одной из ключевых задач центра на первом этапе будет сбор предложений для разрабатываемой стратегии развития Арктики до 2035 года, а также информирование экспертов и общественности об основных достижениях в области социально-экономического развития Арктической зоны России. Минвостокразвития России совместно с ПОРА разработали для этих целей соответствующую онлайн-платформу, отметил генеральный директор ПОРА Борис Тарасов.

"Там собираются предложения и идеи от всех граждан, экспертов, общественности, кто заинтересован в развитии Арктической зоны, затем мы их загружаем в социальные сети, где идет активное обсуждение. По итогам дискуссионных клубов, которые будут проходить до начала октября во всех арктических регионах, мы сформируем итоговый документ с идеями общественности, с оценкой экспертов и представим его для рассмотрения в министерство", - пояснил Тарасов, добавив, что самые достойные предполагается впоследствии включить в стратегию.

На базе информационно-аналитического центра в Петербурге планируется регулярное проведение круглых столов, экспертных слушаний и стратегических сессий, посвященных развитию и освоению Арктики. К участию в их работе будут приглашаться ведущие российские и зарубежные эксперты, государственные и общественные деятели, которые занимаются вопросами развития Арктики. Одним из основных мероприятий в Санкт-Петербурге в ближайшее время станет стратегическая сессия 26 сентября, посвященная обсуждению стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Дискуссия будет организована совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предыдущие сессии ранее прошли в том числе в Мурманске, Архангельске и Петрозаводске.

Проектный офис развития Арктики создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России. ПОРА является базовой площадкой Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.