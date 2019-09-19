В пострадавших от паводка районах Иркутской области начали оформлять договора на капремонт

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Оформлять договора строительного подряда на проведение капитального ремонта пострадавших при паводке жилых домов начали в Иркутской области. К настоящему моменту заключили порядка 50 договоров, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС.

"Граждане в пострадавших территориях начали оформлять договора строительного подряда, их на 18 сентября насчитывает 49", - говорится в сообщении.

Сейчас новое жилье взамен утраченного приобрели 544 семьи, в том числе 355 семей в городе Тулун и 137 - в Нижнеудинске. Органами соцзащиты Иркутской области принято 4 тыс. 890 пакетов документов на получение свидетельств на выплаты для восстановления жилищных прав, оформлено 3 тыс. 846 свидетельств.

В общей сложности без жилья в результате паводков осталось 5 тыс. 718 семей, еще 3 тыс. 458 семьям предстоит восстановить свое жилье во время капитального ремонта. На восстановление жилищных прав граждан из федерального бюджета Иркутской области направлено 14 млрд 392 млн рублей, в настоящее время израсходован 1 млрд 428 млн рублей.

На встрече с жителями Тулуна 30 августа Мутко заявлял о том, что пострадавшие от июльских паводков, смогут получить 50-процентный аванс на затраты, связанные с капитальным ремонтом домов и квартир. Выплаты на капремонт производят из расчета 6 тыс. рублей за квадратный метр, в регионе выбраны три подрядные организации, которые будут проводить эти работы.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.