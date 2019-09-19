Пропавшую в Краснодаре школьницу нашли в Томске

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Школьница из Краснодара, которая пропала несколько дней назад, обнаружена в Томске. Она будет возвращена родителям, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

"Установлено, что несовершеннолетняя находится на территории города Томска, куда она уехала к своему знакомому молодому человеку - жителю города Краснодара, временно находящемуся в другом регионе", - рассказал представитель полиции.

Он уточнил, что сейчас предпринимаются меры, чтобы передать школьницу ее родителям. "Рассматривается вопрос о ее постановке на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних городской полиции", - добавил собеседник агентства.

В официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт" по Краснодарскому краю ранее сообщалось, что 15-летняя девушка 14 сентября ушла из дома и не вернулась.