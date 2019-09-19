На организатора концерта "Ленинграда" в Ростове-на-Дону завели административное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Административное дело возбуждено в отношении организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону - компании "Медиашоу" - за брань на мероприятии. Протокол направлен в суд, сообщили в четверг ТАСС в управлении Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

"В связи с установлением факта публичного исполнения на сцене произведений, содержащих нецензурную брань, группой "Ленинград" в отношении организатора концерта - ООО "Медиашоу" - составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ ("Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань"), который направлен в суд", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову может грозить штраф после использования ненормативной лексики на концерте в Ростове-на-Дону (статья 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство"). По данным источника, заявление в полицию на Шнурова написала сотрудница управления Министерства культуры по Южному федеральному округу.

Концерт группы "Ленинград" состоялся в Ростове-на-Дону 13 сентября.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.