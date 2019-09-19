Госдума вводит ответственность для экспертов на всех стадиях досудебного производства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за заведомо ложные заключения или показания эксперта, специалиста или неправильный перевод, которые даны правоохранительным органам при рассмотрении ими сообщения о преступлении.

Сейчас ответственность для экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена статьей 307 Уголовного кодекса РФ. При этом положения данной статьи распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде - то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.

При этом, как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления".

"При этом ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, либо для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушающего право потерпевшего на доступ к правосудию. Поэтому очевидно, что такие деяния представляют не меньшую общественную опасность, чем те, которые осуществлены на других стадиях уголовного производства, - сказал Крашенинников журналистам.

В связи с этим в УК вносятся поправки, согласно которым ответственность для экспертов распространяется на все стадии судебного и досудебного производства.