Ставрополье станет участником пилотного проекта по внедрению суперсервисов

СТАВРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край станет одним из регионов-участников пилотного проекта по внедрению комплекса госуслуг в режиме онлайн (так называемого суперсервиса) в РФ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе краевого Министерства энергетики, промышленности и связи.

"С 2020 года на Ставрополье начнут работать первые суперсервисы. Ставропольский край войдет в число нескольких пилотных регионов, в которых будут осуществлен пробный запуск онлайн-сервисов нового типа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что жители Ставрополья уже могут ознакомиться с прототипами десяти суперсервисов. Эта возможность поможет пользователям разобраться в принципах работы системы и доступных услугах, с 2020 года все сервисы будут доступны в полном режиме.

"Суперсервис является новым видом государственных услуг, созданным для упрощения бюрократических процедур. Например, раньше при рождении ребенка было необходимо оформлять множество документов в различных инстанциях. Теперь с помощью одного суперсервиса можно будет получить свидетельство о рождении, "прикрепить" ребенка к поликлинике, встать в очередь в детский сад и сделать ряд других документов, не посещая при этом МФЦ", - приводятся в сообщении слова замминистра Дениса Курашова.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.