России может не хватить мощностей по переработке мусора для выполнения задачи на 2019 год

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. России пока не хватает предприятий для переработки мусора, чтобы выполнить целевой показатель национального проекта "Экология" по этому направлению на 2019 год. Дефицит мощностей составляет порядка 1 млн тонн в год. Российский экологический оператор ищет возможность заместить эту потребность. Об этом в четверг заявил генеральный директор компании Денис Буцаев в ходе коллегии Минприроды РФ.

"Суммарная мощность объектов, которые введутся в текущем году в эксплуатацию - 6,7 млн т в год - обработки и 1,4 млн т по утилизации переработке. Хочу отметить, что по обработке мы почти кратно превысим целевые показатели на 2019 год, которые установлены федеральным проектом. А по объектам утилизации у нас нехватка около 1 млн тонн, в связи с чем была проведена дополнительная работа по идентификации объектов, которые могли бы заместить потребность. В настоящий момент мы полагаем, что достижение целевого показателя по утилизации также возможно", - сказал он.

Согласно паспорту национального проекта "Экология" доля бытового мусора, которая должна быть отправлена на обработку (сортировку) должна вырасти с 7% в 2018 году до 12% по итогам 2019 года, а часть, отправленная на утилизацию (переработку) - с 3% в 2018 году до 7% по итогам 2019 года. Потребность мощностей в абсолютных числах в паспорте документа не приведена. Однако, по данным Минприроды РФ, в России ежегодно образуется порядка 70 млн т коммунальных отходов.