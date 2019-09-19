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Дело Павла Устинова
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Замгенпрокурора РФ просит изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы

Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд
Павел Устинов Сергей Фадеичев/ТАСС
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Павел Устинов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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"Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев внес апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова П. Г., - сообщил представитель Генпрокуратуры. - Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

В связи с этим Генпрокуратура "просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы". Приговором Тверского суда Москвы от 16 сентября Павел Устинов был признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и осужден на 3,5 года лишения свободы.

Кроме того, напомнил Куренной, 18 сентября заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев также обратился в Судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда с ходатайством об изменении заключенному под стражу Устинову меры пресечения до конца рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

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Дело Павла Устинова
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