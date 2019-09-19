Телеканал Global News опубликовал видеозапись с Трюдо в черном гриме

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Видеозапись, на которой премьер-министр Канады Джастин Трюдо запечатлен в черном гриме, стала общедоступной в четверг - спустя менее суток после того, как был распространен аналогичный фотоснимок главы канадского кабмина. Короткий ролик опубликовал в четверг телеканал Global News.

На записи, сделанной предположительно в 1990-е годы, будущий премьер-министр страны предстает в темном гриме на лице и руках. Он одет в белую футболку и рваные голубые джины. На кадрах видно, как он гримасничает, улыбается и машет руками. Представители главы правительства уже подтвердили, что на видеозаписи именно Трюдо, но от комментариев отказались.

Global News сообщил, что видео им прислали представители оппозиционной Консервативной партии. Оно было опубликовано после того, как было получено подтверждение, что на кадрах именно Трюдо.

В среду журнал Time опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо. Позже была опубликована еще одна фотография с той же вечеринки.

После этого лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх, который является последователем религиозного течения сикхизм и сам носит тюрбан, а также другие оппозиционеры обвинили премьер-министра в расизме. Трюдо после этого публично принес извинения.

В Канаде в настоящее время идет предвыборная кампания. Парламентские выборы намечены на 21 октября.