Более 40 мероприятий по защите от паводков реализуют в Иркутской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Реализация 41 мероприятия для защиты от паводков предусмотрена программой восстановления объектов инфраструктуры и жилья в пострадавших летом от наводнения районах Иркутской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба возглавляющего правкомиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьера Виталия Мутко.

"В Иркутской области к 2021 году будет реализовано 41 водохозяйственное мероприятие для защиты от возможных паводков. Это строительство и аварийно-восстановительные работы некапитального характера", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в откорректированный перечень вошли шесть новых мероприятий. В частности, будут созданы защитные дамбы в поселках Вознесенский и Шум Нижнеудинского района, инженерные защиты в селе Уйгат Тулунского района и в поселке Октябрьский Чунского района. Кроме того, планируется капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в поселке Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе и капитальный ремонт дамбы на реке Едогончик в селе Едогон Тулунского района.

Всего до 2021 года на эти водохозяйственные мероприятия будет выделено более 6,6 млрд рублей, в том числе 4,7 млрд из федерального бюджета. Программа восстановления объектов инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области была принята правительством РФ 12 сентября. Срок ее реализации рассчитан до 2023 года, общий объем финансирования - более 41 млрд рублей.

Паводки в Приангарье

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.