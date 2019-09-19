В Госдуме раскритиковали идею с ограничением числа такси для агрегаторов в регионах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Введение ограничения на долю машин такси у каждого агрегатора в субъектах РФ приведет к тому, что на рынке останутся две-три компании, связанные с местными властями, такие инициативы общественных организаций никакой силы не имеют. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее "Российская газета" сообщила о том, что общественное движение "Синие ведерки" и организация "Коллективная защита" направили в думский комитет по транспорту и строительству ряд инициатив, включая ограничение доли машин в регионах, подключенных к одному агрегатору.

"Никакой силы предложение общественной организации не имеет, - напомнил Лысаков. - Люди, которые пишут это, мало что понимают в сфере перевозок". "Если мы дадим полномочия субъектам РФ определять количество машин на рынке, то это закончится тем, что через очень короткое время в регионе останутся две-три компании, прикормленные местным чиновником, которому будут носить конверт ежемесячно", - убежден депутат.

По его словам, уже нынешняя практика показывает, что в некоторых российских регионах "работают компании, которые принадлежат мэрам, вице-губернаторам и так далее". "Ни в коем случае эти ворота коррупции открывать нельзя", - подчеркнул парламентарий. Он также выразил уверенность в том, что сегодня рынок такси способен сам отрегулировать себя в этой части, учитывая то, что такси за счет новых технологий стали частью общественного транспорта. В качестве примера Лысаков привел Сахалин, где нет обычных общественных автобусов, а жители пользуются именно такси.

"Как только мы дадим субъектам РФ возможность манипулировать цифрами, допуском кого-то на рынок, это закончится чистейшей коррупцией, - резюмировал депутат. - Такое предложение оторвано от реалий, от знания этой сферы, оно не выдерживает никакой критики".

В заключение он напомнил, что ранее Госдума на федеральном уровне приняла поправку об исчерпывающем перечне документов для получения разрешения на таксомоторную деятельность, ограничив их количество шестью. Вызвано это было тем, что некоторые регионы ввели требования, подтолкнувшие таксистов заняться нелегальным извозом. Так, законодательное собрание Краснодарского края разработало список из 29 пунктов с подпунктами для получения разрешения.