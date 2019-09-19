АСИ поможет малым городам в вопросах обучения кадров и территориального планирования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) поможет малым городам РФ найти решения проблем, связанных с пространственным развитием территорий и созданием комфортной городской среды. Об этом в четверг сообщила журналистам генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на первом форуме для глав городов "Дни лидеров муниципального управления", где мэры озвучивали проблемы и предлагали их возможные решения.

"Сейчас [участники форума] предложили формат взаимодействия с Агентством стратегических инициатив, с нашим центром городских компетенций, которые готовы будут вместе с экспертным советом АСИ доработать решения по проблематике каждой из тем и вынести конкретные предложения на федеральный уровень в части изменений в законодательство, выработки стандартных решений, тиражируемых, комплексных для городов в части вопросов, связанных с "умным городом", с пространственным развитием, с развитием комфортной городской среды", - сказала Чупшева.

Проблемы малых городов

Среди проблемных вопросов, на которые обращают внимание представители малых городов, Чупшева назвала нехватку финансирования, управленческих кадров и сложность пространственного развития территорий.

"Поднимались вопросы: недостаток финансирования, мы всегда об этом говорим, денег никогда не будет хватать. Я все-таки поддержу тех мэров, которые в рамках возможных ресурсов предлагают какие-то решения, которые позволяют им решать эту проблему. Вопросы кадров: сколько денег ты не дай, но если нет грамотных управленцев, которые способны принять решения вместе с этими ресурсами, эта история работать не будет", - пояснила Чупшева.

По ее словам, малые города сталкиваются с проблемой, когда современные данные о земельных участках не соответствуют старым картам и территориальным схемам.

"Хочу сказать на примере проекта, который АСИ реализовывало вместе с Новгородской и Тульской областями, [создавая] 4D модель региона. Мы при помощи беспилотников отфотографировали карту региона, потом сопоставили ее с картой Росреестра. Хочу сказать, что [получились] огромные разночтения, но у этих данных нет статуса. Какие-то принимать решения сегодня регион на основе этой объективной картинки не может. Эта ключевая системная история - определение за счет новых технологических решений статуса этих данных", - пояснила руководитель АСИ.

Чупшева добавила, что работа с малыми городами начнется "в ближайшее время". "Это будет полезно и для мэров, и для субъектов РФ уже с точки зрения конкретных предлагаемых решений и лучших управленческих практик, которые они могут использовать. На федеральном уровне можно задавать стандартные рамочные правила, которые позволяют городам быть конкурентоспособными, предлагать свои уникальные решения. У нас есть свои программы АСИ для региональных управленческих команд в экономическом, социальном блоке. Мы готовы делиться своими наработками для того, чтобы на уровне муниципалитетов коллеги могли обучать друг друга", - добавила руководитель АСИ.

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Министерства строительства РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.