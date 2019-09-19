Путин утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Сириус"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам посещения образовательного центра "Сириус" 6 августа 2019 года.

Глава государства поручил правительству до 30 ноября представить проект указа о предоставлении грантов лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение в образовательный центр "Сириус" по программам подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. Соответствующее поручение президента опубликовано в четверг на сайте Кремля.

"Разработать и представить проект указа президента Российской Федерации, предусматривающий предоставление грантов лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение по очно-заочной и заочной формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта, программам бакалавриата и магистратуры в указанной области за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" - говорится в распоряжении.

Правительству предписано возложить на образовательный фонд "Талант и успех" экспертное и научно-методическое сопровождение создания региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотрев финансовое обеспечение расходов. До конца октября правительство должно также представить предложения о целесообразности предоставления победителям и призерам всероссийских и международных творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий права на прием без вступительных экзаменов на обучение по основным профессиональным образовательным программам.

"Разработать организационные и финансовые механизмы, позволяющие осуществлять в образовательном центре "Сириус" обучение по направлениям "Наука" и "Спорт" граждан государств - участников Содружества Независимых Государств за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, исходя из того, что доля таких обучающихся не должна превышать 5 процентов и 1 процента соответственно", - говорится в документе.

Поручения Минпросвещения и Минкультуры

Минпросвещения президент поручил предусмотреть в новом государственном образовательном стандарте положения, касающиеся изучения математики и информатики на углубленном уровне, а также обеспечить реализацию мер, направленных на повышение доступности углубленного изучения математики и информатики при получении основного общего образования для всех общеобразовательных организаций и на повышение соответствующей квалификации учителей.

Кроме того, этому министерству совместно с Минкультуры России, Минспортом России и образовательным фондом "Талант и успех" поручено представить предложения по совершенствованию порядка формирования перечня интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие интереса к научной инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, предусмотрев привлечение ведущих специалистов. Кроме того, Минпросвещения совместно с Минспортом поручено усовершенствовать медодику обучения по программе "Хоккей"

Минкультуры России поручено подготовить совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и представить предложения об организационном и финансовом обеспечении проведения образовательным фондом "Талант и успех" конкурсов и фестивалей в области искусств; а также дополнительного профессионального образования педагогических работников в области искусств.

Поручение администрации города Сочи

Президент РФ также рекомендовал администрации Сочи внести изменения в правила землепользования и застройки города в целях создания и развития на территории Имеретинской низменности инновационного научно-технологического центра "Сириус". "Рекомендовать администрации города Сочи при участии образовательного фонда "Талант и успех" в целях создания и развития на территории Имеретинской низменности инновационного научно-технологического центра "Сириус" и развития этой территории как высококомфортного курорта мирового уровня обеспечить внесение в установленном порядке изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки города Сочи", - говорится в документе.