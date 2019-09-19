Два комплекса по обработке мусора в Тверской области планируют построить при помощи РЭО

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют при финансовой поддержке Российского экологического оператора (РЭО) построить в регионе технопарк с сортировочным комплексом и комплекс по обработке и утилизации отходов. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба РЭО по итогам встречи его генерального директора Дениса Буцаева и министра природных ресурсов и экологии Тверской области Андрея Наумова.

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"Два инвестиционных проекта Тверской области могут быть включены в программу софинансирования Российского экологического оператора (РЭО). Правительство Тверской области совместно с инвестором, ООО "Экомашгрупп", запланировало проектирование и создание в 2020 году в Калининском районе Экотехнопарка с сортировочным комплексом мощностью 200 тыс. т в год и площадкой компостирования. В 2020 году на территории Нелидовского городского округа запланировано создание объекта обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов. Затраты по созданию данного объекта ориентировочно составят 1,25 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы РЭО.

По ее данным, до 2024 года в Тверской области построят три межмуниципальных объекта обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, а также не менее восьми сортировочных станций. К началу декабря 2019 года в регионе закончат корректировку территориальной схемы и создадут ее электронную модель.

"В рамках встречи также обсуждалась возможность финансовой поддержки закупки техники в лизинг, установки новых контейнеров и корректировки территориальной схемы обращения с отходами", - добавили в пресс-службе РЭО, уточнив, что с начала года в Тверской области работает региональный оператор МУП "Тверьспецавтохозяйство", а единый тариф на его услугу установлен с 1 июля.