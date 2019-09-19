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Экипаж арестованного в Индии мурманского судна пожаловался на нехватку воды, еды и топлива

На исходе запас лекарств, моряки не получают зарплату более четырех месяцев

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Моряки судна "Мурманского морского пароходства" "Всеволод Белецкий", стоящего в индийском порту Халдия, направили в мурманскую телекомпанию "ТВ-21" письмо (копия имеется в распоряжении ТАСС), в котором сообщили о бедствии на судне - они жалуются на нехватку еды, воды, топлива и на длительную задержку зарплаты.

"Мы, экипаж теплохода "Всеволод Белецкий", работники Мурманского морского пароходства, терпим бедствие. На судне находится 9 человек, стоим в аресте за долги компании. Наше моральное состояние на грани отчаяния: мы уже более четырех месяцев не получали заработную плату; смена экипажа не осуществляется - есть члены, находящиеся здесь в районе 11 месяцев", - сообщается в письме.

Моряки пишут, что едят раз в день, продукты иногда покупают на свои деньги, но сойти на берег имеют возможность всего 2-3 раза в месяц. Электричество подается на 3 часа в сутки, не работают санузлы, кондиционеры, а температура воздуха составляет +35..+40 градусов. На исходе запас лекарств, у членов экипажа есть кожные и желудочные заболевания. Помощь оказывают только моряки с других российских пароходов.

Начальник управления трудовыми ресурсами ММП Светлана Шевелева сообщила ТАСС, что в компании в курсе ситуации на судне, связь с моряками поддерживается, но для более полной информации попросила предоставить письменный запрос, который был направлен.

Как ранее сообщал ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, схожие ситуации возникали и на других судах ММП, стоящих в иностранных портах.

Проблемы пароходства

Финансовые проблемы у Мурманского морского пароходства длятся уже не один год. Около десятка судов находятся в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. За последний год три судна ММП, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов. Как сообщали ТАСС в ММП, на сегодня за границей стоят четыре судна компании.

В этом году против экс-гендиректора компании было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты, суд приговорен к штрафу. Сменивший его новый руководитель также стал фигурантом дела о невыплате зарплаты и о неуплате налогов.

В среду следственные органы сообщили о задержании учредителя и члена совета директоров по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ему предъявлено обвинение, при обыске у него изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Н. К. Рериха, одна из которых "Поморяне. Вечер" в 2009 году оценивалась примерно в $2,5-3 млн, картина И. К. Айвазовского "У берега Капри".

Следствие полагает, что руководством и правлением ММП в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота компании на общую сумму более 580 млн руб. Средства расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП. Это привело к формированию задолженности по зарплате на сумму более 100 млн руб. и невыплате налогов на сумму более 88 млн руб.

По данным системы СПАРК, 29,9-процентной долей в уставном капитале компании владеет Николай Куликов, который занимает должность председателя совета директоров ММП, 57,6% акций принадлежат ООО "Арктические технологии". В отношении компании рассматривается два дела о банкротстве, в одном из них истцом выступает архангельская компания "Поморская судоверфь". С 2013 года соответствующие иски в отношении ММП подавались 14 раз. Всего в отношении компании рассматриваются 29 дел на общую сумму 87,7 млн руб. Также в отношении ММП было возбуждено 46 исполнительных производств по заработной плате на 7,6 млн руб, из которых погашены на сумму 935 тыс. руб.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняло до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза. Финансовые трудности само руководство компании ранее объясняло неблагоприятной конъюнктурой рынка морских перевозок.

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