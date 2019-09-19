Представитель РПЦ на совещании ОБСЕ в Варшаве выразил надежду на восстановление прав УПЦ

ВАРШАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Представитель Русской православной церкви (РПЦ) на ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения выразил надежду, что с приходом новой власти на Украине общины Украинской православной церкви (УПЦ) восстановят свои права на собственность и смогут рассчитывать на справедливое расследование фактов их дискриминации. О деталях своего выступления на пленарной сессии сообщил в четверг корреспонденту ТАСС сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Федор Шульга.

Как напомнил Шульга, в период с 2014 по 2018 год "Украинская православная церковь подверглась сильнейшему политическому давлению на территории Украины, как со стороны властей, так и со стороны радикальных политических сил". "В 2018 году, после создания новой политически ориентированной религиозной организации, так называемой Православной церкви Украины, украинские власти предприняли попытку насильственно загнать в нее общины Украинской православной церкви, ее епископат и духовенство", - указал он.

"Это давление достигло своего пика в конце 2018 - начале 2019 года, накануне президентских выборов. Были внесены дискриминационные изменения в религиозное законодательство, давшие основание для сотен имущественных конфликтов по всей территории страны. Было насильственным путем захвачено более 100 храмов, неоднократно имели место избиения священнослужителей, массовые избиения верующих. Украинские спецслужбы оказывали давление на епископат и духовенство, практиковались массовые обыски и допросы духовенства", - рассказал Шульга.

По его словам, этот период был недолгим и закончился с уходом с Петра Порошенко с президентского поста. "Украинская православная церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием выстояла, сохранив церковно-каноническое единство и с Русской православной церковью, и с мировым православием", - сказал он, пожелав успеха "новым властям Украины в восстановлении того хрупкого межконфессионального баланса, который был нарушен".

"Для этого понадобится большая работа и, прежде всего, восстановление прав пострадавших общин и возврат им их собственности, исполнение всех судебных решений, ранее игнорировавшихся местными властями, а также объективное и результативное расследование всех фактов дискриминации и нарушения прав верующих Украинской православной церкви на территории Украины", - заявил Шульга.

При этом, как указал представитель РПЦ, "насилие и захваты храмов продолжаются в некоторых регионах на западе Украины", и международное сообщество должно обратить на это внимание.