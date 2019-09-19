Зиничев вручил госнаграды сотрудникам ЦЭПП МЧС России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу награждена государственной наградой - медалью "За спасение погибающих". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В четверг глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил коллектив сотрудников ЦЭПП с 20-летним юбилеем. "Для человека 20 лет - это молодость. Для такого коллектива, как ваш, это уже зрелость, это и огромный опыт, и большие знания, и навыки, - сказал глава МЧС.

Он отметил, что "мы все решаем основную, главную задачу - спасение человека - пожарные, спасатели спасают тело, вы спасаете душу".

Он вручил сотрудникам ЦЭПП государственные награды. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, медалью "За спасение погибающих" награждены директор центра Юлия Шойгу и начальник отдела экстренного реагирования ЦЭПП Лидия Тимофеева", - сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того почетной грамотой президента РФ за заслуги в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации отмечен начальник Северо-Кавказского филиала Петр Кинасов. Также президент объявил благодарность двум сотрудникам ЦЭПП - Антону Трофимову и Татьяне Шмариной.

Заместитель директора центра Олеся Голубева награждена знаком отличия МЧС России - крестом "За доблесть".