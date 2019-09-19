Нехватка кадров влияет на рост младенческой смертности в Башкирии

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Нехватка медицинских специалистов сильно влияет на показатели младенческой смертности в Башкирии. Обеспеченность медучреждений региона акушерами-гинекологами и неонатологами ниже, чем по стране и Приволжскому федеральному округу, сообщила ТАСС и.о. вице-премьера республики Ленара Иванова.

Тема младенческой смертности обсуждалась на встрече Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова. Президент России отметил, что младенческая смертность в республике выше, чем по стране.

"У нас с точки зрения обеспеченности акушерами-гинекологами и неонатологами, к сожалению, показатели ниже, чем в среднем по России и ПФО. Нехватка врачей очень сильно влияет [на показатели младенческой смертности]", - рассказала она.

По словам и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, медучреждениям республики требуется более 1 тыс. специалистов высшего и среднего звена. Основными причинами нехватки кадров являются выход на пенсию, естественная убыль и миграция персонала. "Для решения кадрового вопроса вновь прибывшим узким специалистам, таким как неонатологи, акушеры-гинекологи и онкологи, выплачивается по 1 млн рублей, также по 1 млн выплачивается персоналу первичного звена. На уровне муниципалитетов медикам компенсируются затраты на съем жилья, для их детей предоставляются места в детсадах", - рассказал он и добавил, что за 7 месяцев 2019 года разница между прибывшими и уехавшими из региона медиками составила плюс 260 человек.

По данным Минздрава региона, за первое полугодие 2019 года в Башкирии рождаемость снизилась на 2457 случаев. Показатель младенческой смертности, напротив, вырос с почти 5,9% до 6,2%. Основная доля умерших младенцев приходится на новорожденных с экстремально низкой массой тела, врожденными пороками сердца и недоношенных детей.