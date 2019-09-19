Открытием Центральной площади и нового фонтана отметили День оружейника в Ижевске

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. День оружейника в Ижевске отметили открытием после ремонта Центральной площади, концертом и фейерверком. Перед жителями города выступили Александр Маршал и группа "Любэ", после чего гостям мероприятия показали на водном зеркале нового светомузыкального фонтана лазерное шоу об известных местах республики, сообщил корреспондент ТАСС.

Сейчас обновленная площадь может одновременно вместить около 100 тыс. человек. Во время благоустройства здесь заменили плитку, высадили газон, установили 171 светильник и посадили более 100 деревьев. Пространство площади из белой плитки перемежается черной брусчаткой, которая напоминает клавиши рояля, ведущие к Театру оперы и балета республики.

"Здесь весело и хорошо. Мы приехали из небольшого поселка Ува, чтобы специально посмотреть на новую площадь, которую видим первый раз, она классная. Приехали посмотреть на фонтан, на концерт группы "Любэ" и Александра Маршала", - рассказала ТАСС одна из гостей праздника Надежда.

По мнению жителя Ижевска Егора Пирогова, благодаря новому фонтану и смотровой площадке жители города гораздо чаще будут посещать площадь. "Место очень преобразилось, и светомузыкальный фонтан стал ее главной изюминкой, очень оригинальное решение проектировщиков - создание смотровой площадки. Мне здесь все нравится, думаю, что теперь площадь станет более популярным местом у ижевчан", - сказал Пирогов.

На сцене в День оружейника чествовали и знаменитых ижевских конструкторов стрелкового и спортивного оружия - Владимира Ярыгина, Михаила Драгунова - сына советского конструктора-оружейника Евгения Драгунова, Владимира Суслопарова и Валерия Афонина. Тысячи гостей встретили конструкторов оружия троекратным "Ура!", после чего начался концерт группы "Любэ", которая исполнила свои знаменитые хиты.

"Сегодня мы производим 95% стрелкового оружия России и 70% зенитно-ракетных комплексов. Как сказал глава Удмуртии Александр Бречалов, Удмуртия меняется, и ярким примером изменений стала преобразившаяся центральная площадь Ижевска и уникальный фонтан. Изменения не происходят сами собой, так давайте менять Удмуртию вместе. С праздником, дорогие друзья, поздравляю вас с днем оружейника", - обратился к зрителям председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В завершение праздника организаторы при помощи нового фонтана создали водное зеркало, на котором под музыку Петра Чайковского показали ролик со знаковыми местами Удмуртии и ее пейзажами.

День оружейника

С 18 по 22 сентября в Ижевске проходят мероприятия, посвященные Дню оружейника. 18-го и 19-го числа состоялся Форум оружейников России, на котором участники обсудили векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подвели первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представили новые предложения по реализации нацпроекта. Кроме того, на форуме изучили инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях ОПК, обсудили проблемы в сфере промышленного дизайна.

Праздничная программа Дня оружейника в Ижевске продолжается. В субботу и воскресенье в городе будут проходить выставки промышленных предприятий, состоятся показательные полеты авиационной группы "Соколы России", состоится спортивное мероприятие "Калашников биатлон фест", в котором примут участие звезды российского биатлона и лыжных гонок.