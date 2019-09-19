Американца обвинили в поддержке "Хезболлах" и поисках целей для терактов в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения жителю штата Нью-Джерси в том, что он поддерживал военизированные формирования ливанской шиитской партии "Хезболлах", а также выбирал в американских городах цели для возможного осуществления терактов. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном в четверг.

Как следует из документа, речь идет о 42-летнем Алексее Саабе. Как утверждается, он в течение нескольких лет проходил специальную подготовку в Ливане, учился стрелять и применять взрывчатые вещества. В 2000 году он прибыл в США, имея при себе ливанский паспорт, а в 2008 году стал натурализованным гражданином США.

По сведениям Минюста, Сааб посещал крупные американские города, в том числе Нью-Йорк и Бостон, чтобы найти в них популярные среди туристов общественные места, которые являются в наибольшей степени уязвимыми "для возможных терактов". Эту информацию он якобы передавал представителям "Хезболлах". Сотрудникам ФБР, как сообщается, удалось обнаружить в телефоне Сааба материалы, которые это подтверждают. Минюст США полагает, что американец также выполнял поручения "Хезболлах" в Израиле и Турции.

В настоящее время Сааб находится в США под стражей. Американские власти предъявили ему обвинения в июле текущего года, однако материалы дела были рассекречены только в четверг. Если Сааб будет признан виновным, ему может грозить тюремное заключение продолжительностью несколько десятков лет.

Шиитская партия "Хезболлах", которая представлена в правительстве и парламенте Ливана, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке.