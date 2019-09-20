Синоптики: тайфун "Пейпах" с вероятностью в 80% не принесет Приморью сильных дождей

ВЛАДИВСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Теряющий силу тайфун "Пейпах", который смещается по Японскому морю на северо-восток, с вероятностью в 80% не принесет Приморскому краю сильных дождей. Об этом ТАСС в пятницу рассказал глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае вызванные тайфунами дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, и сходу селей во Владивостоке. Согласно озвученным в среду предварительным расчетам синоптиков, "Пейпах" способен принести сильные осадки на юго-восток края.

"У нас по-прежнему остается два варианта развития события, но их вероятность очень разная. В первом случае, с вероятностью 70-80%, тайфун прижмется к Японии и уйдет в Тихий Океан, в связи с чем лишь немного заденет восточное побережье Приморья дождем на 5-20 мм. При втором варианте, вероятность которого около 20%, "Пейпах" пройдет над центральной частью Японского моря и уйдет в пролив Лаперуза. В этом случае количество осадков на юго-востоке края может составить от 15 до 50 мм", - сказал Кубай.

Он отметил, что в обоих случаях ветер на побережье на выходных достигнет штормовой силы в 20-25 м/с. Сам "Пейпах" уже теряет силу, и находится в пограничном состоянии между тайфуном и тропическим штормом.

В Приморском крае еще действует режим ЧС регионального характера. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.