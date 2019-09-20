Прошедший дождь осложнил паводковую ситуацию в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 20 сентября. Сильный дождь, прошедший в среду и четверг в охваченном паводками Комсомольске-на-Амуре, осложнил ситуацию в городе. Власти отмечают новые подтопления, сообщил журналистам руководитель пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

По состоянию на утро пятницы, уровень Амура в городе снизился на 12 см и теперь составляет 771 см при критической отметке 650 см. В зоне паводка - 433 индивидуальных жилых дома, 1121 приусадебный участок, 402 многоквартирных жилых домов, где грунтовыми водами подтоплены подвалы. В пунктах временного размещения проживает 35 человек.

"Прошедший дождь осложнил паводковую ситуацию. Осадков выпало не так много, около 20 мм, но с учетом переувлажненности почвы, высокого уровня подземных вод и закрытой ливневой канализации, коммунальным службам и жителям хлопот добавилось", - говорится в сообщении.

Власти усиленно откачивают грунтовую воду с улиц и из подъездов многоквартирных домов. Всего задействован 31 насос, в том числе пожарные машины.

С четверга в Комсомольске-на-Амуре работают оценочные комиссии для установления ущерба после паводка. Сформированы группы из 50 человек, которые передвигаются в том числе на лодках. В администрации отмечают, что первостепенная задача - составить списки пострадавших. "Он (список) будет сформирован к 23 сентября. Предварительно, в него уже включено 10 060 граждан. Это, по предварительным оценкам, 2,4 тыс. жителей частных жилых домов, 7,6 тыс. жителей многоквартирных домов, подтопленных грунтовыми и дождевыми водами. Этим гражданам потребуется выплатить около 167 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Завершить обследование пострадавших домов планируют до 1 октября. 25 сентября в Комсомольск-на-Амуре ожидается прибытие подразделения войск химической защиты для дезинфекции территорий. В первую очередь обработают детские сады, школы, социальные учреждения.