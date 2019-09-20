Кожемяко: Приморью нужна реформа системы гражданской защиты

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко указал на необходимость реформировать краевую систему гражданской защиты, которая должна быть способна реагировать на любую нештатную ситуацию. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании, посвященном преодолению последствий наводнения, раскритиковал чиновников за волокиту при решении проблем пострадавших, потребовал оперативно оказать людям необходимую поддержку.

"Прошедшие наводнения показали те слабые места, которые необходимо усиливать, одно из них - создание резерва материальных ценностей для ликвидации последствий ЧС. Так, в крае в постоянном наличии должны быть строительные материалы, оборудование, которые в случае необходимости будут направлены в зону бедствия. И саму вертикаль реагирования в чрезвычайных ситуациях нужно выстроить по-другому, она должна быть более гибкая: важно убрать ненужные звенья, которые только тормозят работу", - процитировала пресс-служба слова Кожемяко.

Изменения, по его словам, должны коснуться и системы 112, которая, по мнению губернатора, не в полной мере отвечает потребностям края. По его словам, это должна быть служба, которая быстро и квалифицированно реагирует на любое происшествие, чрезвычайную ситуацию, задействует необходимые силы и средства, независимо от населенного пункта. Совершенствование этой системы включает в себя материальное оснащение, обучение сотрудников, тренировки.

Во время аварийно-восстановительных работ Кожемяко регулярно посещал территории, пострадавшие от паводка, проверяя, как идет ликвидация последствий ударов стихии, анализируя оперативность и качество реагирования.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке.