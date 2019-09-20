В отделении самарского ОНФ предложили ввести единое программное обеспечение в больницах

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области Павел Покровский предложил в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ввести в больницах единое программное обеспечение, которое позволит сократить объем отчетности для врачей и освободить время для работы с пациентами.

"Необходимо сократить время, которое затрачивают врачи на заполнение различных бланков, и обеспечить их программным продуктом, который позволит вводить данные из медкарт пациентов в различные системы в автоматическом режиме. Врач не будет отвлекаться на непрямые обязанности", - сказал Покровский ТАСС, комментируя забастовки врачей в регионах РФ из-за низких зарплат, переработок и работы по совместительству.

Загруженность врача непрофильной работой оказывает влияние на качество оказываемых медицинских услуг, влияет на доступность первичного звена здравоохранения, считает Покровский. По его словам, сейчас врачи треть всего рабочего времени тратят на заполнение различных бланков. "Если мы по линии ОНФ скажем "Нет" тем программным продуктам, которые не могут автоматически заполнять данные из карты больного, то мы сократим рабочее время врача на непрофильную работу", - сказал представитель движения, отметив, что свое предложение он планирует представить на расширенном заседании Центрального штаба ОНФ в ноябре.

Он отмечает, что применяемые сейчас программные продукты даже в пределах одной поликлиники часто бывают несовместимы, в результате информацию об одном и том же пациенте приходится вводить по несколько раз. Это отнимает значительный объем рабочего времени и создает дополнительную нагрузку, в том числе при совмещении, считает Покровский.

Сейчас врачи часто практикуют совмещение для увеличения зарплаты. В частности, из-за этого в нескольких регионах врачи отказывались выходить на работу, отмечая, что из-за большой нагрузки образуются значительные переработки, которые влияют на качество лечения. В частности, сотрудники отделения травматологии и новорожденных пермской больницы № 6 заявили, что "вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров". В Тольятти врачи станции скорой помощи объявляли о намерении провести так называемую итальянскую забастовку, заключающуюся в строгом соблюдении рабочих обязанностей и отказе от переработок. Свое решение они мотивировали снижением зарплаты и нарушениях в ее начислении, проблемой с неукомплектованностью бригад и устаревшей техникой.

О нацпроекте

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.