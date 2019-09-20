Жители Приморья подали почти 11 тыс. заявлений на получение выплат после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Приморья после паводка подали около 11 тыс. заявлений на компенсацию ущерба. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе краевой администрации.

"По подтоплениям идет рассмотрение заявлений граждан и организация выплат населению: подано 10 934 заявлений, рассмотрено 9 622 заявлений, подтвердились 7 790, отказано [в выплатах] 1 832", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным подсчетам, на выплаты жителям края потребуется 105 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Всего по данным властей с 19 июля в крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 300 домов и 7 380 придомовых территорий с населением 13 195 человек, среди которых 2037 детей. Также были подтоплены 17 социально-значимых объектов.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке.