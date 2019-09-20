В Южно-Сахалинске открылся первый на Дальнем Востоке центр подготовки "Волонтеров Победы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия окружного координационного центра по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в пятницу утром в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии.

Гостями важного для Сахалинской области события стали не только сами волонтеры, но и представители властей региона, приглашенные в Южно-Сахалинск председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, Герой России Алексей Романов, Герой Советского Союза Валерий Бурков, а также руководство Сахалинского государственного университета (СахГУ), на базе которого открылся центр. Почетные гости мероприятия торжественно перерезали красную ленту и первыми осмотрели рабочее пространство для волонтеров.

"Открытие центра важно не только для Сахалинской области, но и для всей страны, так как очень хорошо, что вся эта деятельность продолжается. На Сахалине двойная ответственность, потому что не так правильно, не в должной мере празднуется окончание войны. Для каждого Героя Советского Союза мы должны сделать все, чтобы действительно на всю страну звучала память о тех людях, благодаря которым закончилась война. Здесь, на Сахалине, погибло немало людей, здесь большая память, здесь есть хорошие музеи, но на материке об этом мало кто знает, и мы хотим, чтобы все это звучало на всю страну", - прокомментировал мероприятие заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов.

Как рассказали волонтеры, координационный центр будет заниматься разработкой методических пособий для дальневосточных добровольцев, информированием о возможности присоединиться к движению, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту "Международная команда волонтеров 75-летия Победы".

"Открытие центра очень важно, так как к вам на Сахалин будет приезжать молодежь со всего Дальнего Востока. Это должно стать мотивирующим фактором для того, чтобы быть образцом в этой прекрасной деятельности - деятельности "Волонтеров Победы", - обратился к волонтерам Герой Советского Союза Валерий Бурков.

На сегодня в России такие координационные центры волонтеров есть только в Алтайском крае, Курской области и Кабардино-Балкарской Республике. До конца 2019 года начнут работу центры в Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Волонтеры Победы

"Волонтеры Победы" - всероссийское общественное движение, основанное в 2015 году. Основные цели организации - сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. С 2015 года "Волонтеры Победы" традиционно являются соорганизаторами ключевых мероприятий празднования Дня Победы - парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России. Добровольцы помогают ветеранам не только 9 мая, проводят всероссийские акции "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", "День Героев Отечества", всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и другие мероприятия.

Особенностью работы движения является использование современных, интересных для молодежи форматов. Например, всероссийские исторические квесты, квест-комната виртуальной реальности и другое. Движение объединяет свыше 180 тыс. добровольцев из 85 регионов России.