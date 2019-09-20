Паводок на севере Хабаровского края начал подтапливать Николаевский район

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Подъем воды в Амуре и разлив малых рек привел к резкому увеличению количества подтопленных домов в Николаевском районе Хабаровского края, также оказалась перемыта дорога. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в пятницу.

"Поселок Маго в Николаевском районе подтапливает паводком на Амуре. За прошедшие сутки водой залило 41 дом и столько же приусадебных участков. С каждым днем гребень волны все ближе подходит к этой местности", - говорится в сообщении. Гидрологи прогнозируют, что в Николаевске-на-Амуре уровень воды будет выше, чем во время масштабного наводнения на Амуре 2013 года. Сейчас вода у города поднялась до 254 см, но может подняться еще почти на метр до опасной отметки 350 см.

Всего в Николаевском районе затоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго и 78 приусадебных участков. "Подтоплений будет больше. По опыту 2013 года мы рассчитали, что на ликвидацию последствий паводка нам потребуется 22 млн рублей. Это пока приблизительная цифра, и она скорректируется, когда вода покинет нашу территорию", - приводятся в сообщении слова главы района Анатолия Леонова. Слабым местом является краевая дорога на поселок Озерпах. Она тянется вдоль берега Амура и потому будет затоплена.

Районные власти заранее готовились к паводку. В городской черте после наводнения 2013 года остались три дамбы, которые нарастили до прогнозируемых отметок. В рабочее состояние также привели насосы для откачки воды и другую технику.

Перемыта дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что из-за разлива реки Мятая в районе сильно перемыло участок дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре в районе поселка Циммермановка Ульчского района. Проезда к населенным пунктам нет, ведутся восстановительные работы. Как сообщили ТАСС в администрации Ульчского района, из-за перемыва участка дороги, связывающий Николаевск-на-Амуре с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, движение ограничено с несколькими населенными пунктами. "Залит объезд моста, который затопило около двух недель назад. Большегрузы сейчас переезжают по затопленному на 60 см в глубину мосту, а легковые машины буксируют с помощью автомобилей спасателей", - сказали в администрации.

Там уточнили, что в настоящее время ведется отсыпка объезда. Из Комсомольска-на-Амуре направлена дополнительная техника. К вечеру объезд должны восстановить. "Жизнеобеспечение в поселках Ульчского района не нарушено. Связь с ними есть и по Амуру", - уточнили в администрации.

Паводок в крае

Пока паводок на Амуре проходит Ульчский район. В 18 поселках этого муниципального образования подтоплено 70 приусадебных и 118 земельных участков, а также 20 участков автодорог. Через 2-3 дня гребень волны подойдет к Николаевску-на-Амуре. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, всего в зоне паводка находятся 85 населенных пунктов, в 59 из них отмечается подтопление 628 частных жилых домов и более 1800 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 115 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.

Обновлено в 07:36 мск - добавлены подробности о работах по восстановлению перемытой дороги.