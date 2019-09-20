Жена Виктора Бута рассказала, что он собирается написать книгу

МАРИОН /штат Иллинойс/. 20 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме города Марион (штат Иллинойс), готовится к написанию книги о жизни в тяжелых условиях. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала жена россиянина Алла. В среду и четверг состоялись первые встречи Бута с супругой и дочерью Елизаветой с момента вынесения ему приговора в 2012 году.

"Он собирается - по крайней мере, говорит, что морально практически готов написать книгу", - рассказала Алла Бут. По ее словам, супруг хотел бы поведать о своем опыте "выживания в жестких условиях - медитации, определенных упражнениях из йоги, спортивных упражнениях для нормализации психического состояния и физического здоровья".

"У него [появилось] много знаний за это время - пропущенных через себя, а не просто книжных, энциклопедических. Это огромное количество проработанной, продуманной литературы, проверенной на себе", - указала жена заключенного.

Алла Бут рассказала, что ее муж уже давно себе выработал определенный распорядок дня. "Он его не нарушает - он человек сильный, жесткий, бывший военный - силы воли ему не занимать, - поделилась супруга россиянина. - Он встает, начинает с йоги, потом чтение, затем небольшой перекус, потом занятия языками, опять чтение. Он говорит, что "мне не хватает времени в сутках на то, что я себе запланировал на день".

По словам жены россиянина, Бут использует время в тюрьме для того, чтобы не сойти с ума. "Когда ты чем-то занят, это не так тяжело воспринимается", - указала она.

Главное лицо тюрьмы

"Там есть люди, но из русских он один - лицо тюрьмы Марион", - указала Алла Бут. "Общаться там практически не с кем, потому что даже у тех американцев, которые там находятся, совсем другой менталитет", - рассказала жена россиянина.

При этом она отметила, что к Виктору относятся хорошо. "Нет претензий и придирок со стороны охраны, нет конфликтов, как в других тюрьмах. Эта тюрьма отличается тем, что там нет группировок, враждующих между собой - каждый живет своими группами и они никак не состыкуются, несмотря на общие зоны, где проходят прогулки, общую столовую. Но Виктор держится особняком - у него своя программа", - рассказала Алла.

Послабления для семьи

Администрация тюрьмы города Марион (штат Иллинойс) сделала ряд послаблений для семьи Виктора Бута, отбывающего там наказание, рассказала жена россиянина Алла.

По словам Аллы Бут, к ней и Елизавете в тюрьме отнеслись "по-человечески, лояльно". "Все знают, кто мы, все прекрасно знают, кто Виктор, - отметила она. - Все знают, что нас долго не было, что мы очень долго добивались этого свидания и что нам не сразу были выделены дополнительные часы. Поэтому нам разрешили обняться и постоять рядом, подержаться за руки".

"Даже когда Лиза села рядом с папой, я тоже села рядом, [охранники] какое-то время молчали, но потом попросили, все-таки, пересесть напротив. Подождали, потерпели, но потом попросили не нарушать правила, потому что все-таки видеокамеры стоят - правила есть правила", - рассказала Алла Бут.

"Я бы не сказала, что было предвзятое отношение. Нам никто не мешал - наоборот, по первой просьбе разрешали подойти, взять воду", - отметила супруга россиянина.

Долгожданное свидание

Супруга Виктора Бута рассказала, что их первая за семь лет встреча состоялась в общем зале, "где проходят свидания по субботам и воскресеньям". "Обычный зал - параллельно стоят столы, лавки, по правилам тюрьмы вы обязаны сидеть друг напротив друга, в полуметре, везде висят предупредительные плакаты о том, что нельзя держаться за руки, нельзя сидеть рядом, нельзя передавать питание", - поделилась Бут. "Мы сегодня очень плодотворно поговорили. Не так сумбурно, как вчера, когда эмоции через край, хотя и сегодня, конечно, тоже", - рассказала она.

Алла посетовала на то, что в зале было очень холодно, поэтому в первый день Виктор под конец встречи сам поторопил родных, чтобы они не заболели. "На второй визит, сегодня, мы взяли теплую одежду - нам сказали, что можно взять", - отметила супруга россиянина.

В среду и четверг в тюрьме города Марион состоялись первые встречи Виктора Бута с женой и дочерью с момента вынесения приговора в 2012 году. Ранее Алла Бут на встрече с журналистами сообщила, что администрация тюрьмы разрешила им свидания по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью по 4 часа. Таким образом четыре дня в неделю на протяжении полутора месяцев пребывания в США жена и дочь смогут навещать Виктора Бута в тюрьме.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.