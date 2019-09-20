Опрос: более 60% россиян осваивают не связанные с основной работой навыки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (62%) осваивают навыки, которые не связаны с текущей профессией. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.

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"62% соискателей занимаются повышением своих знаний и навыков, не связанных напрямую с их текущей профессией. Еще 32% пока не делают этого, но планируют", - говорится в материале hh.ru.

Чаще всего новые навыки осваивают представители сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы, показал опрос.

Наиболее распространенный способ повышения знаний и навыков среди соискателей (71%) - это чтение профессиональной литературы, онлайн-курсы оказались на втором месте по популярности (47%), а на третьем месте (32%) - участие в проектах, не связанных с основной работой, в том числе волонтерство, подработки, собственные проекты.

Исследование показало, что у большинства работающих соискателей (62%) нет возможности повысить свою квалификацию за счет работодателя. Каждому четвертому респонденту работодатель готов оплатить курсы, связанные с текущей работой. И только у 13% опрошенных есть возможность за счет работодателя получить новые знания, не связанные с текущей работой, выяснили аналитики hh.ru. Больше всего работодателей, готовых оплатить любое обучение сотрудника, - в банковской сфере, строительстве и в области информационных технологий.

В пресс-службе Headhunter рассказали, что опрос проводился службой исследований компании с 11 по 18 сентября среди 4,6 тыс. российских соискателей.