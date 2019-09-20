Новый коэффициент зарплаты в Приморье позволит направить в соцсферу 1,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Изменение районного коэффициента к зарплате позволит направить в социальную сферу региона дополнительно 1,5 млрд рублей, сообщила первый вице-губернатор края Вера Щербина, слова которой в пятницу приводит пресс-служба краевой администрации.

Снижение размера районного коэффициента подразумевает увеличение окладов на 10% за счет федеральных средств работникам в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям - в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим.

"Общая сумма средств, которые нам будут компенсированы из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда, оценивается в 1,5 млрд рублей. Освободившиеся краевые деньги сможем направить на детские сады, школы, дворы, дороги", - сообщила Щербина.

По ее словам, постановление еще не вступило в силу, переговоры с представителями профсоюзов с привлечением отраслевых органов исполнительной власти продолжаются. Окончательная версия постановления о районном коэффициенте будет обсуждаться 26 сентября на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Но уже сейчас могу ответственно заявить - никакого снижения заработной платы не будет. В документе есть отдельный пункт, который гарантирует недопущение этого", - сообщила Вера Щербина.

Приморская федерация профсоюзов (ФППК) 5 сентября обратила внимание на принятое администрацией края постановление о снижении районного коэффициента в Приморье с 1,3 до 1,2. По мнению представителей ФППК, это отразится на материальном положении работников. Краевая администрация заявила, что изменение коэффициента не снизит размер заработной платы работников бюджетной сферы, а, наоборот, увеличит его на 3,125%.