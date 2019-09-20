Экологические активисты провели акции протеста в городах Австралии

СИДНЕЙ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Активисты молодежной природоохранной организации School Strike 4 Climate провели в пятницу акцию протеста, охватившую все административные центры и еще порядка 110 городов по всей Австралии. Как рассказали ТАСС в оргкомитете, следующая демонстрация запланирована на 27 сентября.

Представители движения подчеркивают, что экологические митинги не направлены против общественного порядка, а призваны заставить правительство выполнять свои обязанности и принять все необходимые меры для защиты планеты в условиях климатических изменений.

"Мы требуем, чтобы наше правительство приняло срочные меры по борьбе с глобальным потеплением, в которых мы все нуждаемся. Принимая участие в таких акциях, можем стать той силой, которая заставит власти изменить свою политику", - сказал представитель оргкомитета School Strike 4 Climate в беседе с ТАСС.