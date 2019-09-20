СМИ: канадские дипломаты на Кубе могли пострадать в 2017 году от средств фумигации

ГАВАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники канадского посольства могли пострадать в 2017 году от частого применения средств фумигации, а не от предполагаемых акустических атак. Об этом в четверг сообщает интернет-портал Cubadebate со ссылкой на исследование сотрудников канадского Университета Далхаузи.

Отмечается, что ученые исследовали показания воздействия на зоны мозга пострадавших, и, по их заявлениям, нельзя однозначно утверждать о звуковом характере поражения. Выводы свидетельствуют о том, что, вероятно, канадская дипмиссия могла в пять раз чаще применять средства для фумигации помещений во избежание распространения вируса Зика, активность которого усилилась в тот период на Кубе.

Министерство здравоохранения острова утверждает, что все подобные средства, допускаемые для использования на Кубе, соответствуют стандартам безопасности. "Для борьбы с комарами соблюдаются установленные на международном уровне протоколы, в том числе стандарты ВОЗ и ПАОЗ, а также процедуры, установленные производителями этих химических агентов. Однако, мы намерены более подробно рассмотреть проблему на основе опубликованных расследований", - приводит портал слова представителей ведомства.

"Гипотеза, выдвинутая канадской командой, является серьезной попыткой объяснить симптомы [дипперсонала], о которых сообщается в результате научных исследований, хотя пока преждевременно делать конкретные выводы", - заявил изданию директор Центра нейронаук Кубы Митчелл Вальдес-Соса. Кубинские ученые также заявили о готовности к сотрудничеству по выяснению причин инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате неизвестного внешнего звукового воздействия в 2017 году в посольстве Канады в Гаване пострадали 27 человек из десяти семей канадских дипломатов. Все пострадавшие утверждают, что после внезапных звуковых атак у них шла из носа кровь, были головные боли и головокружение. Аналогичному звуковому влиянию подверглись и американские дипломаты.

В апреле текущего года Оттава приняла решение вернуть на родину семьи дипломатов посольства страны на Кубе. МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к этим инцидентам с иностранными дипломатами.