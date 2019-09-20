Первый в Чечне чемпионат по маунтинбайку пройдет в октябре 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Первый в Чечне открытый республиканский чемпионат по маунтинбайку пройдет в октябре 2019 года на горнолыжном курорте "Ведучи", сообщил в пятницу ТАСС республиканский министр по туризму Муслим Байтазиев.

"В эти выходные четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку Лоик Бруни и двукратный чемпион Европы по скоростному спуску Флоран Пайе протестируют трассы для горного велосипеда "Ведучи", а также проведут мастер-классы по спуску с горы на велосипедах. В октябре мы планируем провести на курорте первый открытый чемпионат республики по маунтинбайку", - сказал он.

Первые в республике трассы для горного велосипеда открылись на курорте "Ведучи" в июле 2019 года. Для гостей доступны две трассы - "зеленой" и "синей" категории сложности, их общая протяженность - свыше 3 км. В перспективе планируется обустроить на курорте и более сложные трассы, подходящие для проведения скоростных гонок и статусных соревнований.

Накануне генеральный директор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев сообщил, что на одном из курортов Северного Кавказа в 2020 году могут пройти открытые соревнования для профессиональных велосипедистов со всего мира.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. К 2025 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить семь канатных дорог и более 16,5 км трасс.