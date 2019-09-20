Ростех передал вологодским школьникам компьютеры "Эльбрус" на базе российских процессоров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал 13 экспериментальных компьютеров "Эльбрус" на базе российских процессоров детскому технопарку "Кванториум" в Вологде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех совместно с дочерними зависимыми обществами ИНЭУМ им. И.С. Брука и ООО "НЦИ" в рамках открытия нового "Кванториума" в Вологде предоставил для пробной эксплуатации учебный класс на 30 рабочих мест, оснащенный персональными компьютерами ("Эльбрус 801К" - прим. ТАСС) на базе отечественного микропроцессора "Эльбрус-8С", - сообщили в "Автоматике".

"Микропроцессор "Эльбрус" с российской архитектурой обеспечивает вычислительной мощностью несколько рабочих мест одновременно, это решение подходит для оснащения учреждений образования, в настоящий момент ведется тестирование оборудования. Кроме того, с Министерством просвещения РФ уже идет проработка вопроса по дальнейшему масштабированию проекта", - сообщил генеральный директор "Автоматики" Владимир Кабанов.

Компьютер "Эльбрус 801К" разработан для снижения стоимости оснащения классов отечественной вычислительной техники. Он дает возможность независимой параллельной работы нескольких человек на одном системном блоке (до шести параллельных сеансов работы), пояснили в концерне.

В "Автоматике" также уточнили, что компьютер позволяет работать с векторной и растровой графикой, с редакторами видеофайлов, а также проводить обучение в средах программирования C++ и Python. В настоящее время прорабатывается внедрение в учреждениях образования различных программ, использующих открытые исходные коды.