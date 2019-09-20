В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спикеры обеих палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов, сообщил в пятницу журналистам сам Володин.
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Авторами инициативы также выступили руководители всех парламентских фракций.
"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов", - отметил спикер Госдумы.
По его словам, нормами законопроекта четко определяются "обязательность обеспечения школьников горячим питанием". "Здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - подчеркнул Володин, заметив, что "идея была поддержана президентом России и правительством РФ".
Ранее руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил журналистам, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о предоставлении обязательного горячего питания в начальной школе. По его словам, над всеми высказанными в кабмине замечаниями депутаты поработают при подготовке текста ко второму чтению.
Со своей стороны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала ранее, что в условиях возможного дефицита средств законопроект предлагает предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.
В новость были внесены изменения (09:24 мск) - добавлены высказывания спикера Госдумы.