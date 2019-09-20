Сотрудники Центра обеспечения мобильности метро помогли за лето более 14,5 тыс. пассажирам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) за три летних месяца сопроводили более 14,5 тыс. пассажиров, из них 6,1 тыс. - это детские группы и родители с детьми, говорится в сообщении пресс-службы "Московского метрополитена".

"За лето помощью центра воспользовались более 14,5 тыс. пассажиров. Чаще всего инспекторы помогали детским группам и родителям с детьми - 6,1 тыс. Также сервис востребован у пассажиров с нарушением зрения, родителей детей-инвалидов и людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Количество заявок от них за июнь, июль и август составило почти 7,2 тыс.", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2019 года инспекторы ЦОМП сопроводили порядка 81 тыс. пассажиров. Сегодня в Центре трудится более 260 сотрудников, а в одну смену на разных станциях метро и за их пределами - порядка 90 инспекторов.

Инспекторы ЦОМП помогают максимально безопасно и комфортно передвигаться в метро людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также детям, пожилым людям, родителям с колясками. Специалисты Центра сопровождают их не только в метро, но и до электричек, поездов дальнего следования, Аэроэкспрессов, автостанций, до культурных и более 90 социальных объектов.