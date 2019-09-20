Яровая сообщила, что Госдума впервые введет в законодательство понятие "здоровое питание"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Законопроект о горячем питании для учеников младших классов, внесенный в пятницу спикерами Госдумы и Совета Федерации, впервые вводит в законодательство понятие "здоровое питание". Об этом заявила один из авторов инициативы, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

"Законопроектом устанавливаются важнейшие критерии качества школьного питания. Мы впервые вводим понятие "здоровое питание" как ежедневный сбалансированный рацион питания, который основан на принципах здорового питания, который качественно и количественно должен соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний", - приводит слова парламентария ее пресс-служба. Нормы, заложенные в законопроекте, позволят обеспечить горячим питанием учеников начальных классов, подтвердила Яровая.

"Для того, чтобы на всей территории страны школьники гарантировано были обеспечены полноценным питанием, мы вводим обязательное нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе в школах и детских садах, а также предусматриваем, что обеспечение питанием детей устанавливается в СанПинах", - продолжила политик. При этом органы региональной власти могут обеспечивать питанием детей в размере выше норм, установленных в СанПинах, пояснила депутат, которая возглавляет рабочую группу по подготовке законопроекта о совершенствовании правового регулирования вопросов обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в том числе для детского питания.

По ее словам, "дополнительная форма общественного контроля и участия родителей должна быть обеспечена через обязательное размещение рациона и меню питания, а также информации о том, как организовано питание в детском саду или школе, на сайтах образовательных учреждений". "При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания", - уточнила зампредседателя Госдумы.

"Внесение законопроекта председателями палат парламента подчеркивает значимость этого вопроса и приоритет работы парламента в соотнесении с задачами, поставленными президентом в Десятилетие детства", - отметила Яровая, напомнив, что законопроект поддержан правительством РФ. "Актуальность внесенного нами законопроекта подтверждают и исследования специалистов Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, которые показывают, что сегодня рацион учащихся образовательных заведений не соответствует нормам по массе и балансу питательных веществ", - заключила вице-спикер.