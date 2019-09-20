Еврейская АО получила около 80 млн рублей на выплату помощи пострадавшим от паводка

ТАСС, 20 сентября. Еврейская автономная область (ЕАО) получила из федерального бюджета около 80 млн рублей на выплату единовременной помощи жителям пострадавших от паводка населенных пунктов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

По данным регионального МЧС, на утро пятницы в ЕАО подтоплено 35 населенных пунктов, 111 жилых домов, 1,7 тыс. приусадебных и 2,4 тыс. дачных участков, а также 30 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения проживает 30 человек, в том числе 14 детей.

"Гражданам, пострадавшим в результате подтопления, будет оказана финансовая помощь. Для этого из федерального бюджета выделено почти 80 млн рублей. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле-сентябре 2019 года на территории ЕАО", - говорится в сообщении.

Всем постоянно проживающим в населенных пунктах из зоны наводнения выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости возместят 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тыс. рублей. Если во время паводка жителю был нанесен легкий вред здоровью, то единовременное пособие составит 200 тыс. рублей, при наличии вреда средней тяжести или тяжкого вреда - 400 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба, глава ЕАО Александр Левинталь поручил главам муниципальных образований ускорить работу по составлению списков граждан, пострадавших в результате паводка, чтобы в кратчайшие сроки выдать денежные средства.

В зоне подтопления продолжается откачка воды, расчистка освобожденных от воды территорий, просушка домов, вывоз мусора. Для ликвидации последствий паводка привлечено свыше 600 человек, 119 единиц техники. На реках области идет спад воды. Режим ЧС в регионе установлен со 2 августа.