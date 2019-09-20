Строительство храма преподобного Алексия в Москве планируется закончить к концу 2021 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Строители храма преподобного Алексия в Крылатском получили разрешение на начало работ, строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"Храм будет вмещать около 700 прихожан, а его внешний облик соединит в себе традиции древнерусского и раннемосковского зодчества. Подрядчик на строительство нулевого цикла уже определен и в ближайшие время начнет работу. Храм планируется построить к концу 2021 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Проект храма разработал почетный архитектор Москвы Игорь Тажиев. "Проект храма уникален, поскольку предлагает очень интересный принцип теплоизоляции. Благодаря особым материалам там будет тепло зимой и прохладно лето", - приводит пресс-служба слова главного куратора программы строительства православных храмов в Москве Владимира Ресина.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы".