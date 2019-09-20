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В Северной Осетии почтили память жертв схода ледника в Кармадонском ущелье

В памятных мероприятиях приняли участие глава республики Вячеслав Битаров, члены правительства региона, общественные деятели

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Северной Осетии почтили в пятницу память погибших в результате схода ледника в Кармадонском ущелье, среди которых была съемочная группа актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего.

Цветы возложили к памятнику жертвам стихии в селе Гизель. В памятных мероприятиях приняли участие глава республики Вячеслав Битаров, члены правительства региона, общественные деятели.

Ледник Колка сошел в Кармадонское ущелье 20 сентября 2002 года. В результате образовался селевой поток, жертвами которого стали 125 человек, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, приехавшая на съемки фильма "Связной". Стихия разрушила санатории, базы отдыха, несколько населенных пунктов в Кармадонском ущелье были временно отрезаны от внешнего мира. В селе Гизель, куда дошел ледниковый поток, был установлен памятник жертвам трагедии.

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