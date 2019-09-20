Первый форум молодых семей Приморья открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Первый приморский форум молодых семей, в ходе которого родители смогут получить сведения по жилищным вопросам, оптимизации семейного бюджета, современному образованию и другим актуальным для них темам, открылся во Владивостоке в пятницу, сообщила ТАСС президент благотворительного фонда "Владмама", который организует форум, Ольга Романова.

"Сегодня у нас прошло торжественное открытие первого форума молодых семей в Приморье, он продлится до воскресенья. Смысл мероприятия в том, чтобы показать нашим участникам их возможности в решении насущных социальных задач, объединяясь в семейные клубы. У нас предусмотрено множество мероприятий, рассматривающих жилищные вопросы, вопросы кредитования и ипотеки, оптимизации семейного бюджета", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что параллельно с программой для родителей, проходят и детские творческие мероприятия. Кроме того, при форуме организован детский пресс-центр, где ребята самостоятельно каждый день будут создавать видеоновости. Каждый вечер семьи будут собираться вместе и делиться своими достижениями за день.

Форум пройдет во Владивостоке с 20 по 22 сентября 2019 года с участием около 50 молодых семей из разных районов края. В роли наставников, спикеров и ведущих форума выступят известные общественные деятели, блогеры, лидеры семейных сообщества, эксперты в сфере родительских компетенций, психологии, образования, воспитания, личностного роста, здравоохранения, социальной защиты, семейного права, ипотечного кредитования, семейных финансов.